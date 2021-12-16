Грустный Киану: как он пережил смерть любимой и впал в тоску – а весь мир полюбил Киану Ривза и считает добрейшим во вселенной
16 декабря возвращается «Матрица». Главную роль в фильме по-прежнему играет Киану Ривз. Ривз – человек с безупречной репутацией. Но для того чтобы дойти до того светлого образа, что у него есть сейчас, Ривзу пришлось пройти много страданий и сделать массу добра.
Проблемы Ривза тянутся с детства. Но главный удар он получил из-за смерти подруги
Первая потеря в жизни Киану Ривза случилась, когда ему было три года. Тогда из семьи ушел его отец Самюэл. В начале 90-х Самюэл Ривз был арестован за хранение и распространение наркотиков. И если раньше Ривз поддерживал с ним хоть какие-то отношения, то этот эпизод прервал их общение.
Он рассказывал: «История со мной и моим отцом довольно тяжелая. Она полна боли, горя, гребаных потерь и всего такого дерьма».
Следующими моментами, оставившими отпечаток на Ривзе, были многократные разводы матери. После переезда из Австралии Патрисия Бонд трижды выходила замуж и трижды разводилась. Ривз видел все ее депрессии со стороны: «Я боялся за маму. Она выпивала и страдала. Это вгоняло меня в тяжелое состояние, потому что я желал этой женщине только добра. Я помню, что иногда, когда маме было особенно плохо, я не мог разговаривать ни с кем».
В юношестве Ривз сменил четыре школы, но постоянно вылетал из-за неуспеваемости и конфликтов с учителями. Это помешало ему получить высшее образование, поэтому он занялся актерской карьерой.
Третий фактор депрессии – лейкемия сестры, с которой всегда были близкие отношения. Ривз помог ей, а позже стал жертвовать деньги благотворительным организациям, которые борются с лейкемией. У него даже есть частный благотворительный фонд. В 2009 году он говорил: «Да, я действительно управляю фондом. Он работает уже много лет. Но в нем нет моего имени. А зачем? Я не люблю играть на публику».
Четвертый фактор, повлиявший на состояние Ривза – смерть близкого друга Ривера Феникса (старший брат Хоакина Феникса). Они познакомились в 1988 году на съемках фильма «Родители». Ривз говорил, что они часто зависали в обычной жизни, проводили вместе в отпуск, даже пару раз путешествовали. Но Феникс умер спустя четыре года после знакомства – из-за передозировки наркотиками.
Ривз рассказывал:
«В ночь, когда умер Ривер, я просто сидел в углу своей комнаты, рыдал, кричал в потолок и спрашивал пустоту, почему именно он. Я не нашел ответ. И единственное, что понял со временем: мне стоит жить так, чтобы Ривер гордился мною с небес».
Но главный удар был впереди. В 1999 году Ривк познакомился с Дженнифер Сайм, и пара почти моментально начала встречаться. Ривз говорил, что это самое светлое пятно, и рассказывал, как много раз признавался, что безумно любит ее и готов прожить рядом всю жизнь. Через год после начала отношений Сайм забеременела. Они не сыграли свадьбу, но начали жить вместе. Поначалу все было в порядке, но к Рождеству 1999-го Сайм обнаружила, что несколько дней не чувствовала движения ребенка. Через некоторое время она родила мертвого ребенка.
Это событие раскололо Сайм и Ривза. Они получали психологическую помощь, но уже не были вместе. Несмотря на все проблемы, Сайм и Ривз все еще были близкими друзьями: они часто встречались, обедали, проводили время вместе. Так было до 2 апреля 2001 года.
В тот день Сайм возвращалась домой на машине и попала в автокатастрофу. Машина Сайм вылетела на встречную полосу и врезалась в несколько припаркованных авто. Сайм умерла на месте. Ривз в первом интервью сказал: «Вместе с Дженни умерла часть меня. Я не знаю, как жить дальше. Я больше не вижу ничего хорошего в этой жизни. У меня больше нет никаких смыслов».
На этом началась глубокая депрессия Киану Ривза. Он на некоторое время отложил съемки (в том числе и новой части «Матрицы»). Еще одна его фраза – из интервью журналу Parade от 2006 года:
«Горе меняет форму, но никогда не заканчивается. Все, что вы можете сделать, это надеяться, что горе изменится. И вместо того чтобы чувствовать боль и замешательство, вы снова будете вместе. В вашей памяти. И там будут радость и удовольствие. А не просто боль от потери».
Мем про грустного Ривза – это отражение его состояния . Хотя он шутил: «Я просто ел сэндвич»
После смерти Дженнифер Сайм Киану Ривз осознанно отрекся от публики. Он говорил, что его бесил ажиотаж вокруг себя, бесконечное внимание: «Я выходил на улицу только по крайней нужде: либо на работу, либо в магазин. Я не ездил на отдых и просто выживал, исполняя набор некоторых задач ежедневно. У меня не было интереса к жизни».
В 2010 году он сказал, что его состояние стало лучше, но он все еще далек от счастья. Примерно через пару месяцев появился мем с участием Киану Ривза:
Есть две реакции Ривза на этот мем:
- «Я не знаю, что это был за день. Совершенно точно могу сказать, что это один из моментов, когда мне было особенно плохо. Но тут я вроде спокоен и даже успешно борюсь с голодом, ха-ха».
- Вторую реакцию он озвучил в шоу комика Стивена Колберта: «Я всего лишь ем сэндвич».
В том же видео Колберт показал картинку, нарисованную по тому мему с Ривзом. Это зарисовка с комикса, где главным героем будет человек, срисованный с Ривза. Комикс называется BRZRKR. Вот его трейлер:
А еще с той картинки фанаты Ривза сделали массу мемов. Вот примеры:
Сам Ривз даже смущался: «Я обалдел, когда эта фотография стала вирусной. Но я много смеялся над шутками людей. Иногда получалось очень удачно».
Отголосок депрессии – куча безумно добрых дел. Так Ривз закрепил за собой статус самого прекрасного человека во вселенной
«Я много страдал духом – это из-за огромной кучи дерьма, что на меня капала половину моей жизни. Я не знал, как выйти из этого состояния. Но однажды просто был в магазине и купил ребенку мороженое, потому что у него не хватало пару центов. И мне стало легко на душе. С того момента я понял: только добро поможет мне».
И Ривз стал королем добрых дел. Вот примеры:
1. Один из самых последних. На съезде Е3 (в честь Cyberpunk) в 2019 году один фанат особо тепло и громко приветствовал Ривза: «Ты замечательный». Тот закричал со сцены: «Ты потрясающий! Вы все замечательные».
2. Однажды Ривз специально купил мороженое, чтобы на чеке оставить автограф для 5-летнего фаната.
3. В марте 2019-го самолет, летевший в Лос-Анджелес, на котором находился Ривз, совершил аварийную посадку. Ривз после этого позировал для фотографий поклонников. А потом он организовал автобус до Сан-Франциско, места их назначения. По пути он рассказывал пассажирам факты о Калифорнии и даже включал кантри-музыку на телефоне.
4. Традиционные и очень частые истории для Ривза – он постоянно жертвует огромные суммы денег для различных фондов.
5. В 2016 году оплатил ремонт дома соседке и сам помогал ей делать его.
6. На съемках «Джона Уика» переживал за каскадеров и сам исполнил несколько трюков.
7. В «Матрице» у съемочной команды было 12 каскадеров. После выхода последнего фильма он подарил каждому по «Харлею».
8. Кстати, про фильм «Джон Уик». К той роли его готовил персональный тренер Патрик Мерфи. Ривзу было ближе до спортзала, поэтому он каждое утро заезжал за Мерфи на машине и вез его на тренировку.
9. Купил сыну своего друга картинг, потому что у семьи не было денег.
10. Однажды сказал: «Я обеспечен на всю жизнь. Деньги просто лежат на моем счету. Я трачу только на еду и крайние нужды, поэтому у меня копится состояние. Когда-нибудь я потрачу его. Точно часть денег достанется приютам, которые ухаживают за котами».
Главный человек в жизни Ривза – его девушка Александра Грант. «Благодаря ей я вспомнил, как улыбаться перед толпой»
В 2019 году папарацци поймали Киану Ривза в компании с неизвестной им девушкой. Чуть позже оказалось, что ее зовут Александра Грант. Они дружат с 2011 года. С того момента, как Грант иллюстрировала книгу Ривза. В 2019-м они начали встречаться. Источник, близкий к Ривзу, говорил, что актер счастлив и благодарен Александре, потому что та избавляет его от стресса.
Александра Грант – 46-летняя художница и скульптор. Они вместе работали над несколькими книгами и основали издательский дом. С 2019 года они появляются вместе на мероприятиях, держатся за руки и обнимаются на камеры. И Грант – главный человек в жизни Ривза. Вот его слова:
- «С Александрой мир кажется ярче. Я концентрировался на грусти. Но знакомство с ней преобразило меня в лучшую сторону».
- «Мне очень тепло рядом с ней. Возможно, никто и никогда не давал мне столько добра».
- «Я в последний месяц начинаю свой день с улыбки. Благодаря кому? Думаю, вы и сами можете угадать эту девушку».
Ривз не рассказывает подробности из жизни с Грант – только теплые чувства. Она тоже молчит. Однажды о своих отношениях с ним она сказала: «Мне нечем удивить публику. Я не расскажу никакой секрет, только одно: в обычной жизни Киану такой же светлый, как и на публике. Он невероятно добрый мужчина. Мне очень приятно, когда он тепло отзывается обо мне. Но он сам проделал огромный путь, чтобы стать тем, кем он является сейчас».