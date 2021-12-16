Грустный Киану: как он пережил смерть любимой и впал в тоску – а весь мир полюбил Киану Ривза и считает добрейшим во вселенной

Проблемы Ривза тянутся с детства. Но главный удар он получил из-за смерти подруги

Первая потеря в жизни Киану Ривза случилась, когда ему было три года. Тогда из семьи ушел его отец Самюэл. В начале 90-х Самюэл Ривз был арестован за хранение и распространение наркотиков. И если раньше Ривз поддерживал с ним хоть какие-то отношения, то этот эпизод прервал их общение.

Он рассказывал: «История со мной и моим отцом довольно тяжелая. Она полна боли, горя, гребаных потерь и всего такого дерьма».

Следующими моментами, оставившими отпечаток на Ривзе, были многократные разводы матери . После переезда из Австралии Патрисия Бонд трижды выходила замуж и трижды разводилась. Ривз видел все ее депрессии со стороны: «Я боялся за маму. Она выпивала и страдала. Это вгоняло меня в тяжелое состояние, потому что я желал этой женщине только добра. Я помню, что иногда, когда маме было особенно плохо, я не мог разговаривать ни с кем».

В юношестве Ривз сменил четыре школы, но постоянно вылетал из-за неуспеваемости и конфликтов с учителями. Это помешало ему получить высшее образование, поэтому он занялся актерской карьерой.

Третий фактор депрессии – лейкемия сестры, с которой всегда были близкие отношения . Ривз помог ей, а позже стал жертвовать деньги благотворительным организациям, которые борются с лейкемией. У него даже есть частный благотворительный фонд. В 2009 году он говорил: «Да, я действительно управляю фондом. Он работает уже много лет. Но в нем нет моего имени. А зачем? Я не люблю играть на публику».

Четвертый фактор, повлиявший на состояние Ривза – смерть близкого друга Ривера Феникса (старший брат Хоакина Феникса). Они познакомились в 1988 году на съемках фильма «Родители». Ривз говорил, что они часто зависали в обычной жизни, проводили вместе в отпуск, даже пару раз путешествовали. Но Феникс умер спустя четыре года после знакомства – из-за передозировки наркотиками.

Ривз рассказывал:

«В ночь, когда умер Ривер, я просто сидел в углу своей комнаты, рыдал, кричал в потолок и спрашивал пустоту, почему именно он. Я не нашел ответ. И единственное, что понял со временем: мне стоит жить так, чтобы Ривер гордился мною с небес».