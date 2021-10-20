Никита Кучеров
НХЛ
Тампа-Бэй
«Тампа-Бэй» поместила Кучерова в список травмированных на долгий срок. Возможный период восстановления – до 10 недель
час назад
Нападающий Никита Кучеров травмировался в матче НХЛ против «Вашингтона». Sport24 писал, что срок восстановления составит до 10 недель.
«Тампа-Бэй» поместила Кучерова в список травмированных на долгий срок, поэтому клуб может вывести часть его кэпхита в размере 9,5 млн долларов из расчета потолка зарплат.
В этом сезоне Кучеров провел в НХЛ три матча, забил один гол и отдал три ассиста. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли.
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