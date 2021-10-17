«Мы молимся, чтобы с ним все было в порядке». Кучеров получил травму в матче НХЛ

«Тампа» победила «Вашингтон» (2:1, ОТ) в матче НХЛ. В основное время шайбами отметились Александр Овечкин и Михаил Сергачев.

Никита Кучеров травмировался в третьем периоде. Он столкнулся с игроком «Вашингтона» Хэтэуэем. Кучеров ушел в раздевалку и больше не играл.

Главный тренер «Тампы» Купер рассказал, что Кучеров пройдет дополнительное обследование. Слова капитана «Тампы» Стэмкоса: «Выглядит не очень хорошо. Молимся, чтобы с ним все было в порядке».

Кучеров – двукратный обладатель Кубка Стэнли. Он пропустил из-за травмы весь предыдущий регулярный сезон. На старте нового сезона Кучеров набрал четыре очка (1+3) в игре с «Детройтом».