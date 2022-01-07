Никита Кучеров
НХЛ
Тампа-Бэй
Кучеров сыграл за «Тампу» впервые с октября. Он отдал два ассиста и стал лучшим игроком матча с «Калгари»
8 часов назад
«Тампа» обыграла «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ (4:1). Впервые с 16 октября на лед вышел Никита Кучеров.
- Он сыграл только в трех стартовых матчах сезона, но потом получил травму нижней части тела. Кучеров пропустил 32 матча перед возвращением.
- Он провел на льду 17 минут и 27 секунд и отдал две голевые передачи. Всего в четырех играх сезона у него теперь шесть очков: гол и пять ассистов.
«Тампа» лидирует в Восточной конференции после 36 игр. Это действующий обладатель Кубка Стэнли, а Кучеров – лучший бомбардир прошлого розыгрыша плей-офф.
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