Никита Кучеров
НХЛ
Тампа-Бэй
Кучеров забросил три шайбы «Баффало». Это его первые голы с октября и четвертый хет-трик в НХЛ
5 часов назад
«Тампа» обыграла «Баффало» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан лучшим игроком встречи и всего игрового дня.
- Он провел на льду 18 минут 48 секунд и забросил три шайбы.
- Это четвертый хет-трик Кучерова за девятилетнюю карьеру в НХЛ.
- В составе «Тампы» только три игрока забрасывали по три шайбы чаще: Стивен Стэмкос (9), Мартен Сен-Луи (8) и Венсан Лекавалье (6).
Игра с «Баффало» стала только шестой для Кучерова в сезоне. Он пропустил большинство матчей из-за травмы и вернулся на лед 7 января. За шесть игр он набрал девять очков: четыре гола и пять ассистов.
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