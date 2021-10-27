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Никита Кучеров
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Никита Кучеров
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Хоккей
Кучеров в первую неделю после возвращения вошел в число лучших игроков НХЛ. Он не играл с октября из-за травмы
#НХЛ
18 января, 10:17
Хоккей
Кучеров забросил три шайбы «Баффало». Это его первые голы с октября и четвертый хет-трик в НХЛ
#Никита Кучеров
12 января, 10:13
Хоккей
Кучеров сыграл за «Тампу» впервые с октября. Он отдал два ассиста и стал лучшим игроком матча с «Калгари»
#Никита Кучеров
07 января, 09:24
Хоккей
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ: в топ-10 – трое россиян, Панарин зарабатывает из них больше всех
#НХЛ
27 октября 2021, 21:06
Хоккей
«Тампа-Бэй» поместила Кучерова в список травмированных на долгий срок. Возможный период восстановления – до 10 недель
#Никита Кучеров
20 октября 2021, 13:27
Хоккей
«Мы молимся, чтобы с ним все было в порядке». Кучеров получил травму в матче НХЛ
#Никита Кучеров
17 октября 2021, 10:07
Хоккей
«Тампа-Бэй» проиграла «Питтсбургу» в матче-открытия НХЛ: Василевский пропустил три шайбы, Кучеров нанес ноль бросков в створ
#НХЛ
13 октября 2021, 08:54
Хоккей
Россия объявила первых хоккеистов из состава на Олимпиаду-2022. За сборную сыграют Кучеров, Овечкин и Василевский
#Россия (х)
08 октября 2021, 17:00
Хоккей
Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли – 32 очка в 23 матчах
#Никита Кучеров
08 июля 2021, 10:54
Хоккей
Кучеров, Сергачев и Василевский выиграли Кубок Стэнли с «Тампой»
#НХЛ
08 июля 2021, 05:57
Хоккей
Кучеров пятым в истории НХЛ набрал 30+ очков в двух розыгрышах плей-офф
#Никита Кучеров
29 июня 2021, 13:37
Хоккей
Кучеров поднялся на пятое место в истории НХЛ по числу матчей плей-офф с тремя и более ассистами
#Никита Кучеров
22 июня 2021, 14:58
Хоккей
Кучеров установил рекорд «Тампы» по скорости набранных очков в плей-офф НХЛ. У него 22 очка в 13 играх
#Никита Кучеров
16 июня 2021, 13:48
Хоккей
Кучеров набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ. Он пропустил регулярный сезон, а теперь набирает очки в каждом матче
#Никита Кучеров
21 мая 2021, 11:44
Хоккей
Кучеров пропустит регулярный сезон НХЛ. Он перенесет операцию на бедре
#Никита Кучеров
24 декабря 2020, 00:39
Хоккей
«Тампа» – обладатель Кубка Стэнли 🏆
#Тампа-Бэй
29 сентября 2020, 09:15
Хоккей
«Даллас» обыграл «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии – 3:2 в пользу «Тампы»
#Даллас (х)
27 сентября 2020, 08:50
Хоккей
«Тампа» победила «Даллас» в третьей игре финала Кубка Стэнли. Кучеров набрал два очка
#Тампа-Бэй
24 сентября 2020, 09:00
Хоккей
В НХЛ раздали награды: «Харт Трофи» взял Драйзайтль, Макар – лучший новичок
#НХЛ
22 сентября 2020, 10:06
Хоккей
Кучеров – девятый среди россиян по очкам в Кубке Стэнли
#Никита Кучеров
18 сентября 2020, 15:25
Хоккей
Кучеров забросил победную шайбу в игре «Тампы» и «Айлендерс»
#Никита Кучеров
10 сентября 2020, 10:42
Хоккей
Кучеров получил травму в последнем матче серии с «Бостоном»
#Никита Кучеров
01 сентября 2020, 10:58
Хоккей
«Тампа» прошла «Коламбус» в Кубке Стэнли, Кучеров стал рекордсменом клуба в плей-офф
#Тампа-Бэй
19 августа 2020, 23:04
Хоккей
Кучеров много забивает и врывается в историю «Тампы»
#Никита Кучеров
18 февраля 2020, 09:52
Хоккей
Кучеров сделал дубль, забил победный гол и набрал очки в 11-м матче подряд. Теперь он – шестой в списке бомбардиров
#Никита Кучеров
11 февраля 2020, 10:50
Хоккей
Кучеров – самый ценный игрок сезона НХЛ, Василевский – лучший вратарь
#НХЛ
20 июня 2019, 13:46
Хоккей
Кучеров набрал 128 очков за сезон и превзошел достижение Могильного
#НХЛ
06 апреля 2019, 23:10
Хоккей
Кучеров установил рекорд 20-летия, но его затмил еще один русский парень
#НХЛ
22 марта 2019, 10:09
Хоккей
Кучеров стал пятым по системе «гол+пас» среди российских хоккеистов в НХЛ
#Никита Кучеров
12 марта 2019, 08:50
Хоккей
Защитник «Филадельфии» ударил клюшкой по голове Кучерова. Его дисквалифицировали
#Никита Кучеров
21 февраля 2019, 10:31