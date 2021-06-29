Кучеров пятым в истории НХЛ набрал 30+ очков в двух розыгрышах плей-офф

«Тампа» обыграла «Монреаль» в первом матче финала плей-офф НХЛ (5:1), нападающий Никита Кучеров стал главной звездой игры:

Он набрал за три очка (2 гола и 3 ассиста) и пока остается самым результативным хоккеистом в плей-офф с 30 очками (7 голов и 23 ассиста) в 19 играх.

Это второй сезон плей-офф подряд, в котором он набирает 30+ очков. В прошлом розыгрыше у него было 34 очка (7 голов и 27 ассистов) в 25 играх.

До него только четыре хоккеиста в истории НХЛ набирали 30+ очков в двух сезонах плей-офф: Уэйн Гретцки (6 раз), Марк Мессье (3), Яри Курри (2) и Марио Лемье (2).

При этом в двух розыгрышах подряд больше было только Гретцки и Лемье. Пока в этом рейтинге у Кучерова седьмой результат (64 очка).