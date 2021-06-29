Никита Кучеров
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Тампа-Бэй
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#Никита Кучеров #НХЛ #Тампа-Бэй

Кучеров пятым в истории НХЛ набрал 30+ очков в двух розыгрышах плей-офф

3 часа назад

«Тампа» обыграла «Монреаль» в первом матче финала плей-офф НХЛ (5:1), нападающий Никита Кучеров стал главной звездой игры:

  • Он набрал за три очка (2 гола и 3 ассиста) и пока остается самым результативным хоккеистом в плей-офф с 30 очками (7 голов и 23 ассиста) в 19 играх.
  • Это второй сезон плей-офф подряд, в котором он набирает 30+ очков. В прошлом розыгрыше у него было 34 очка (7 голов и 27 ассистов) в 25 играх.

До него только четыре хоккеиста в истории НХЛ набирали 30+ очков в двух сезонах плей-офф: Уэйн Гретцки (6 раз), Марк Мессье (3), Яри Курри (2) и Марио Лемье (2). 

При этом в двух розыгрышах подряд больше было только Гретцки и Лемье. Пока в этом рейтинге у Кучерова седьмой результат (64 очка).

твиттер НХЛ

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Источник:
сайт НХЛ
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