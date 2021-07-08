Никита Кучеров
НХЛ
Тампа-Бэй (х)
Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли – 32 очка в 23 матчах
08 июля, 10:54
«Тампа» победила в четвертый раз в серии с «Монреалем» в финале Кубка Стэнли (общий счет по матчам – 4:1) и взяла титул во второй раз подряд. Один из героев этого плей-офф – Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром.
- 32 очка по «гол+пас» (8+24) в 23 матчах.
- Стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли во второй раз подряд.
- Первый хоккеист за 30 лет, ставший лучшим бомбардиром два года подряд.
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