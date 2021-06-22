Кучеров поднялся на пятое место в истории НХЛ, по числу матчей плей-офф с тремя и более ассистами

Всего у Кучерова 27 очков (5 голов и 22 голевые передачи) за 16 игр в этом плей-офф. С учетом прошлого сезона у него 49 ассистов в 41 матче.

Только один игрок набирал больше за два сезона – Уэйн Гретцки (60 передач в 40 матчах в сезоне-1987/88 и 52 передачи в 37 матчах в сезоне-1984/85).

Кучеров дебютировал за «Тампу» в 2013 году. С тех пор он неоднократно становился ее самым результативным игроком и устанавливал рекорды, в том числе по лучшей результативности в плей-офф (34 очка в сезоне-2019/20) и наибольшему количеству очков за регулярный сезон (128 в сезоне-2018/19).