Никита Кучеров
НХЛ
Тампа-Бэй
Кучеров поднялся на пятое место в истории НХЛ, по числу матчей плей-офф с тремя и более ассистами
час назад
«Тампа» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в плей-офф НХЛ (8:0 в матче, 3:2 в серии). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал три ассиста:
- Это его третий матч в текущем плей-офф, где он делает три и более голевые передачи. Всего у него восемь таких игр.
- В истории НХЛ только четыре игрока, которые проводили больше матчей с тремя и более ассистами. Уэйн Гретцки (28), Марк Мессье (12), Пол Коффи и Даг Гилмор (по 11).
- Еще у четырех, включая Кучерова, по восемь таких игр: Яромир Ягр, Марио Лемье и Адам Оутс.
- Кучерову для этого достижения потребовалось 106 игр. Меньше, чем любому другому игроку в топе рейтинга.
Всего у Кучерова 27 очков (5 голов и 22 голевые передачи) за 16 игр в этом плей-офф. С учетом прошлого сезона у него 49 ассистов в 41 матче.
Только один игрок набирал больше за два сезона – Уэйн Гретцки (60 передач в 40 матчах в сезоне-1987/88 и 52 передачи в 37 матчах в сезоне-1984/85).
Кучеров дебютировал за «Тампу» в 2013 году. С тех пор он неоднократно становился ее самым результативным игроком и устанавливал рекорды, в том числе по лучшей результативности в плей-офф (34 очка в сезоне-2019/20) и наибольшему количеству очков за регулярный сезон (128 в сезоне-2018/19).
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