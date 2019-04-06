НХЛ
Никита Кучеров
Александр Могильный
Тампа-Бэй (х)
Кучеров набрал 128 очков за сезон и превзошел достижение Могильного
06 апреля 2019, 23:10
В матче с «Бостоном» форвард «Тампы» Никита Кучеров забил гол и отдал голевой пас. Его команда выиграла со счетом 6:3.
Итог регулярного сезона – новый рекорд по очкам для русских хоккеистов. Никита Кучеров превзошел достижение Александра Могильного, которое тот установил в сезоне-1992/93.
Тогда Могильный набрал 127 очков. Никита Кучеров сделал больше: за 82 игры он забил 41 шайбу и отдал 87 ассистов.
В регулярке «Тампа» одержала 62 победы. Это повторение результата «Детройта»-1995/96.
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