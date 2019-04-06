Кучеров набрал 128 очков за сезон и превзошел достижение Могильного

В матче с «Бостоном» форвард «Тампы» Никита Кучеров забил гол и отдал голевой пас. Его команда выиграла со счетом 6:3.

Итог регулярного сезона – новый рекорд по очкам для русских хоккеистов. Никита Кучеров превзошел достижение Александра Могильного, которое тот установил в сезоне-1992/93.

Тогда Могильный набрал 127 очков. Никита Кучеров сделал больше: за 82 игры он забил 41 шайбу и отдал 87 ассистов.