Никита Кучеров
НХЛ
Тампа-Бэй
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#Никита Кучеров #НХЛ #Тампа-Бэй

Кучеров набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ. Он пропустил регулярный сезон, а теперь набирает очки в каждом матче

4 часа назад

Никита Кучеров отдал ассист в мачте плей-офф НХЛ между «Тампой» и «Флоридой» (5:6).

  • Теперь у него 100 очков в 93 матчах плей-офф (38 голов и 62 ассиста).
  • Среди игроков из России он занимает шестую строчку по результативности. Рекорд принадлежит Сергею Федорову (176 очков).

Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат НХЛ из-за операции на бедре. Впервые он сыграл только в плей-офф и пока провел три матча в серии с «Флоридой». Все три были результативными:

✅ Два гола и ассист. Игровое время 19:21

✅ Ассист. Игровое время 22:15

✅ Ассист. Игроков время 23:02.

Пока «Тампа» ведет у «Флориды» в серии первого раунда плей-офф – 2:1. Команды играют до четырех побед.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт НХЛ
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