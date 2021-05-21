Никита Кучеров
НХЛ
Тампа-Бэй
Кучеров набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ. Он пропустил регулярный сезон, а теперь набирает очки в каждом матче
4 часа назад
Никита Кучеров отдал ассист в мачте плей-офф НХЛ между «Тампой» и «Флоридой» (5:6).
- Теперь у него 100 очков в 93 матчах плей-офф (38 голов и 62 ассиста).
- Среди игроков из России он занимает шестую строчку по результативности. Рекорд принадлежит Сергею Федорову (176 очков).
Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат НХЛ из-за операции на бедре. Впервые он сыграл только в плей-офф и пока провел три матча в серии с «Флоридой». Все три были результативными:
✅ Два гола и ассист. Игровое время 19:21
✅ Ассист. Игровое время 22:15
✅ Ассист. Игроков время 23:02.
Пока «Тампа» ведет у «Флориды» в серии первого раунда плей-офф – 2:1. Команды играют до четырех побед.
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