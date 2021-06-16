Кучеров установил рекорд «Тампы» по скорости набранных очков в плей-офф НХЛ. У него 22 очка в 13 играх

«Тампа» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ – 4:2. Три ассиста сделал Никита Кучеров.

Перед этой игрой у Кучерова было 19 очков в 12 играх плей-офф. Ему оставалось одно очко до рекорда «Тампы» – ни один игрок не набирал 20 очков за 13 матчей.

Но Кучеров отдал сразу три ассиста и набрал 22 очка (5 голов и 17 ассистов) за 13 матчей. Теперь это лучший результат в истории клуба.

Пока это лучший игрок текущего плей-офф НХЛ по набранным очкам. У ближайших к нему конкурентов по 15 очков.

Если Кучеров сохранит первое место в рейтинге, то он второй сезон подряд станет самым результативным игроком плей-офф. В 2020-м он набрал 34 очка (7 голов и 27 ассистов) в 25 играх.