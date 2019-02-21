Никита Кучеров
НХЛ
Радко Гудаш
Тампа-Бэй
Филадельфия
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#Никита Кучеров #НХЛ #Тампа-Бэй #Радко Гудаш #Филадельфия

Защитник «Филадельфии» ударил клюшкой по голове Кучерова. Его дисквалифицировали

21 февраля 2019, 10:31

Эпизод произошел в ночь со среды на четверг. «Тампа-Бэй» обыграла «Филадельфию» со счетом 5:2. Кучеров очков не набрал, но пострадал от клюшки соперника. 

Теперь стало известно о двухматчевой дисквалификации защитника Радко Гудаша за такой удар. Во время игры его наказали только малым штрафом. 

Все фото: Официальный сайт НХЛ
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