Кучеров получил травму в последнем матче серии с «Бостоном»

«Тампа» обыграла «Бостон» в пятом матче серии плей-офф НХЛ (3:2, ОТ). Общий счет в серии – 4:1.

Никита Кучеров получил травму в середине первого периода. Здено Хара ударил его клюшкой по лицу. Кучеров так и не закончил матч, хотя возвращался на лед во втором периоде.