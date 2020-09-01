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Кучеров получил травму в последнем матче серии с «Бостоном»
01 сентября, 10:58
«Тампа» обыграла «Бостон» в пятом матче серии плей-офф НХЛ (3:2, ОТ). Общий счет в серии – 4:1.
Никита Кучеров получил травму в середине первого периода. Здено Хара ударил его клюшкой по лицу. Кучеров так и не закончил матч, хотя возвращался на лед во втором периоде.
- В этом плей-офф Кучеров набрал 16 очков. В статистике учитываются матчи двух серий на вылет и раунда за распределение мест.
- Здено Хара уже травмировал русского игрока. В серии «Бостона» и «Каролины» в борьбе с ним травмировался Андрей Свечников.
- По состоянию Кучерова пока нет подробностей. Главный тренер «Тампы» надеется, что он отдохнет и вернется.
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