НХЛ
Никита Кучеров
Иван Барбашев
Тампа-Бэй (х)
Сент-Луис (х)
Кучеров установил рекорд 20-летия, но его затмил еще один русский парень
22 марта 2019, 10:09
В 1998 году Яромир Ягр выбил 120 очков за 75 матчей. Теперь подобный результат удался и Никите Кучерову. С сезона-1993/94 такую отметку покоряли всего пять раз.
«Тампа» обыграла «Каролину» (6:3), а Кучеров отдал голевую передачу. Но первой звездой игрового дня признали нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашева. В игре с «Детройтом» (5:2) он впервые в карьере сделал хет-трик в матче НХЛ.
Всего у Барбашева 22 набранных очка (12+10) в сезоне.
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