НХЛ
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#НХЛ #Никита Кучеров #Тампа-Бэй (х) #Иван Барбашев #Сент-Луис (х)

Кучеров установил рекорд 20-летия, но его затмил еще один русский парень

22 марта 2019, 10:09

В 1998 году Яромир Ягр выбил 120 очков за 75 матчей. Теперь подобный результат удался и Никите Кучерову. С сезона-1993/94 такую отметку покоряли всего пять раз.

«Тампа» обыграла «Каролину» (6:3), а Кучеров отдал голевую передачу. Но первой звездой игрового дня признали нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашева. В игре с «Детройтом» (5:2) он впервые в карьере сделал хет-трик в матче НХЛ.

Всего у Барбашева 22 набранных очка (12+10) в сезоне.  
 

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