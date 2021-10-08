Россия объявила первых хоккеистов из состава на Олимпиаду-2022. За сборную сыграют Кучеров, Овечкин и Василевский

Так соблюдается традиция олимпийского сезона. Канада одной из первых объявила трех игроков олимпийского состава хоккейной сборной: Кросби, Макдэвид, Пьетранджело.

Дальше это сделали другие сборные. Теперь свою тройку назвала Россия: Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров («Тампа»), Андрей Василевский («Тампа»).

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России попала в группу B. Она сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией.