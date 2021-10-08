Россия (х)
Олимпиада-2022
Никита Кучеров
Александр Овечкин
Андрей Василевский
Россия объявила первых хоккеистов из состава на Олимпиаду-2022. За сборную сыграют Кучеров, Овечкин и Василевский
4 часа назад
Так соблюдается традиция олимпийского сезона. Канада одной из первых объявила трех игроков олимпийского состава хоккейной сборной: Кросби, Макдэвид, Пьетранджело.
Дальше это сделали другие сборные. Теперь свою тройку назвала Россия: Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров («Тампа»), Андрей Василевский («Тампа»).
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России попала в группу B. Она сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые