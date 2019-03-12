Кучеров стал пятым по системе «гол+пас» среди российских хоккеистов в НХЛ

Кучеров поучаствовал в разгроме «Торонто»: «Тампа» разорвала соперников со счетом 6:2. А сам Кучеров отметился голевой передачей. Таким образом, он набрал 111 очков (по системе «гол+пас») в сезоне и вышел на пятое место среди российских хоккеистов, игравших в НХЛ. Больше Кучерова очков набирали только Александр Могильный, Сергей Федоров, Евгений Малкин и Александр Овечкин.

На данный момент он – лучший ассистент лиги. В 70 матчах он сделал 78 ассистов (у ближайшего преследователя Блейка Уиллера из «Виннипега» 64 передачи в 68 матчах). Кроме того, Кучеров игрой ранее, с «Детройтом», установил клубный рекорд «Тампы» по количеству очков за один игровой год. В сезоне-2006/07 Винсента Лекавалье набрал 108 очков в 82 матчах. У Кучеров на данный момент 111.