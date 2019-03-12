Никита Кучеров
НХЛ
Винсент Лекавалье
Тампа-Бэй (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Никита Кучеров #НХЛ #Тампа-Бэй (х) #Винсент Лекавалье

Кучеров стал пятым по системе «гол+пас» среди российских хоккеистов в НХЛ

12 марта 2019, 08:50

Кучеров поучаствовал в разгроме «Торонто»: «Тампа» разорвала соперников со счетом 6:2. А сам Кучеров отметился голевой передачей. Таким образом, он набрал 111 очков (по системе «гол+пас») в сезоне и вышел на пятое место среди российских хоккеистов, игравших в НХЛ. Больше Кучерова очков набирали только Александр Могильный, Сергей Федоров, Евгений Малкин и Александр Овечкин.

На данный момент он – лучший ассистент лиги. В 70 матчах он сделал 78 ассистов (у ближайшего преследователя Блейка Уиллера из «Виннипега» 64 передачи в 68 матчах). Кроме того, Кучеров игрой ранее, с «Детройтом», установил клубный рекорд «Тампы» по количеству очков за один игровой год. В сезоне-2006/07 Винсента Лекавалье набрал 108 очков в 82 матчах. У Кучеров на данный момент 111.

Еще по теме
Василевский прервал победную серию с «Тампой» из 12 матчей. Против «Далласа» он пропустил четырежды после 41 броска
15 подряд поражений «Баффало» – антирекорд НХЛ
Капризов впервые за четыре матча набрал очко за «Миннесоту»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Никита Кучеров
#НХЛ
#Тампа-Бэй (х)
#Винсент Лекавалье