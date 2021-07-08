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Тампа-Бэй
Кучеров, Сергачев и Василевский выиграли Кубок Стэнли с «Тампой»
08 июля, 05:57
«Тампа-Бэй» победила «Монреаль» со счетом 4-1 в финальной серии Кубка Стэнли.
«Тампа» выиграла титул во второй раз подряд.
В ее составе сыграли три русских игрока: Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров. Они побеждали с «Тампой» и в прошлом сезоне – тогда команда одолела в шести матчах «Даллас» (4-2).
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