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Михаил Сергачев
Андрей Василевский
Тампа-Бэй
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#НХЛ #Никита Кучеров #Тампа-Бэй #Андрей Василевский #Михаил Сергачев

Кучеров, Сергачев и Василевский выиграли Кубок Стэнли с «Тампой»

08 июля, 05:57

«Тампа-Бэй» победила «Монреаль» со счетом 4-1 в финальной серии Кубка Стэнли.

«Тампа» выиграла титул во второй раз подряд.

В ее составе сыграли три русских игрока: Андрей ВасилевскийМихаил Сергачев и Никита Кучеров. Они побеждали с «Тампой» и в прошлом сезоне – тогда команда одолела в шести матчах «Даллас» (4-2).

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Источник:
Гол.ру
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