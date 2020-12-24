Кучеров пропустит регулярный сезон НХЛ. Он перенесет операцию на бедре

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа рассказал о предстоящей операции для Никиты Кучерова. На его слова ссылается в твиттере журналист The Athletic Джо Смит.

Брисбуа сказал: «Никто не любит играть в хоккей больше, чем Никита Кучеров. Я знаю, как много он будет работать для максимально быстрого возвращения».

Кучеров впервые рассказал о проблемах с бедром 3 декабря. Сначала попробовали обычное лечение, но оно не помогло.

«Тампа» – единственный клуб Кучерова в НХЛ. В КХЛ он играл за ЦСКА. Кучеров – обладатель Кубка Стэнли. Ему 27 лет.