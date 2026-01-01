Владимир Тарасенко

Дата рождения
13 декабря 1991 г.
Достижения
Обладатель Кубка Стэнли 2019 г.
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Хоккеист Тарасенко пришел на интервью с детьми. Плохая идея: один постоянно перебивал, а второй бегал сзади 💙
#Владимир Тарасенко
За что мы полюбили «Сент-Луис»
#НХЛ
Этот сезон НХЛ для «Сент-Луиса» – история: первая победа в финале, феномен Тарасенко и великолепный вратарь
#Сент-Луис