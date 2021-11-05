Владимир Тарасенко
НХЛ
Сент-Луис
Тарасенко прервал результативную серию из семи матчей за «Сент-Луис». У него 11 очков в этих играх
05 ноября, 09:55
«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). В составе «Сент-Луиса» вышли четверо россиян, трое из них набрали очки.
- Павел Бучневич забросил шайбу.
- Клим Костин и Иван Барбашев отдали ассисты.
Владимир Тарасенко стал единственным россиянином, не набравшим очки за «Сент-Луис». Это его первый с 17 октября матч, где он не сделал результативных действий. Его серия длилась семь игр, за них он забил четыре гола и отдал семь ассистов. В игре с «Лос-Анджелесом» он сделал дубль – первый для него с 2019-го в регулярном чемпионате.
«Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции. Он провел девять матчей и выиграл восемь из них, набрав 15 очков.
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