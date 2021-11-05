Тарасенко прервал результативную серию из семи матчей за «Сент-Луис». У него 11 очков в этих играх

Владимир Тарасенко стал единственным россиянином, не набравшим очки за «Сент-Луис». Это его первый с 17 октября матч, где он не сделал результативных действий. Его серия длилась семь игр, за них он забил четыре гола и отдал семь ассистов. В игре с «Лос-Анджелесом» он сделал дубль – первый для него с 2019-го в регулярном чемпионате.

«Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции. Он провел девять матчей и выиграл восемь из них, набрав 15 очков.