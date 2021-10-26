Россия (х)
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#Россия (х)

Знарок и Зубов вошли в штаб России на Кубок Карьяла. Мичков и Аскаров – в составе сборной

28 минут назад

Федерация хоккея России объявила состав и тренерский штаб на Кубок Карьяла.

  • Главный тренер – Олег Браташ
  • Тренеры - Сергей Зубов, Александр Титов
  • Тренер вратарей - Андрей Комиссаров
  • Тренер-консультант – Олег Знарок
  • Тренеры по физподготовке – Юрий Жданов, Кевин Чапмэн
  • Первый вице-президент – ФХР Роман Ротенберг

 

твиттер ФХР

Кубок Карьяла будет первым этапом Еврохоккейтура. Он пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября. Россия сыграет с Финляндией, Швецией и Чехией.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт ФХР
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