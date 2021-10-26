Россия (х)
Знарок и Зубов вошли в штаб России на Кубок Карьяла. Мичков и Аскаров – в составе сборной
28 минут назад
Федерация хоккея России объявила состав и тренерский штаб на Кубок Карьяла.
- Главный тренер – Олег Браташ
- Тренеры - Сергей Зубов, Александр Титов
- Тренер вратарей - Андрей Комиссаров
- Тренер-консультант – Олег Знарок
- Тренеры по физподготовке – Юрий Жданов, Кевин Чапмэн
- Первый вице-президент – ФХР Роман Ротенберг
Кубок Карьяла будет первым этапом Еврохоккейтура. Он пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября. Россия сыграет с Финляндией, Швецией и Чехией.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые