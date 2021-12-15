Где смотреть Швеция – Россия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 16 декабря

Матч Россия – Швеция станет вторым для российской команды на Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Игра начнется 16 декабря в 18:30 по Москве.

Прямая трансляция состоится на Первом канале. Ее можно посмотреть онлайн в 18:35 по московскому времени. Матч Швеция – Россия вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Россия встретится также с Чехией и Финляндией, матчи будут сыграны соответственно 18 и 19 декабря.