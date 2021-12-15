Евротур-2021
Россия (х)
Швеция (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евротур-2021 #Россия (х) #Швеция (х)

Где смотреть Швеция – Россия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 16 декабря

вчера, 21:04

Матч Россия – Швеция станет вторым для российской команды на Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Игра начнется 16 декабря в 18:30 по Москве.

Прямая трансляция состоится на Первом канале. Ее можно посмотреть онлайн в 18:35 по московскому времени. Матч Швеция – Россия вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Россия встретится также с Чехией и Финляндией, матчи будут сыграны соответственно 18 и 19 декабря.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евротур-2021
#Россия (х)
#Швеция (х)