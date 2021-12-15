Кубок Первого канала: прогноз на матч Швеция – Россия, 16 декабря 2021 года

Россия и Швеция сыграют на Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Матч состоится 16 декабря в 18:30 по Москве. Прямая трансляция пройдет на Первом канале.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа Швеции – 3,42.

Ничья – 4,3.

Победа России – 1,88.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Россия встретится также с Чехией и Финляндией, эти матчи будут сыграны 18 и 19 декабря.