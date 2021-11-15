Россия (х)
Кубок Первого канала
Канада (х)
Россия на Кубке Первого канала сыграет против четырех сборных. 15 декабря пройдет матч против Канады
вчера, 20:15
Федерация хоккея России опубликовала расписание матчей Кубка Первого канала, который пройдет в декабре в Москве.
На турнире сыграет сборная Канады. Ее матчи не будут учитываться в общем зачете Евротура. Матч России и Канады откроет турнир.
Полное расписание (везде указано московское время):
- 15 декабря. Россия – Канада (18:30)
- 16 декабря. Швеция – Россия (18:30)
- 18 декабря. Россия – Чехия (15:30)
- 19 декабря. Россия – Финляндия (15:30)
Россия заняла третье место на Кубке Карьяла, где выиграла один матч из трех. За нее сыграл 16-летний Матвей Мичков – самый молодой дебютант в истории сборной.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые