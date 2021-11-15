Россия на Кубке Первого канала сыграет против четырех сборных. 15 декабря пройдет матч против Канады

Федерация хоккея России опубликовала расписание матчей Кубка Первого канала, который пройдет в декабре в Москве.

На турнире сыграет сборная Канады. Ее матчи не будут учитываться в общем зачете Евротура. Матч России и Канады откроет турнир.

Полное расписание (везде указано московское время):

15 декабря . Россия – Канада (18:30)

. Россия – Канада (18:30) 16 декабря . Швеция – Россия (18:30)

. Швеция – Россия (18:30) 18 декабря . Россия – Чехия (15:30)

. Россия – Чехия (15:30) 19 декабря. Россия – Финляндия (15:30)

Россия заняла третье место на Кубке Карьяла, где выиграла один матч из трех. За нее сыграл 16-летний Матвей Мичков – самый молодой дебютант в истории сборной.