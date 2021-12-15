Где смотреть Россия – Канада: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 12 декабря

Матч Россия – Канада станет первым для команд на Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Игра начнется 15 декабря в 18:30 по Москве.

Прямая трансляция состоится на Первом канале. Ее можно посмотреть онлайн в 18:35 по московскому времени. Матч Россия – Канада вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Россия встретится также с Швецией, Чехией и Финляндией.

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