Россия обыграла Канаду на Кубке Первого канала, команды забили семь голов на двоих

Сборные России и Канады встретились в первом матче Кубка Первого канала в рамках второго этапа Евротура. Россия выиграла со счетом 4:3.

Счет открыл Коршков в первом периоде – Гормли сравнял во втором.

На второй перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу России – забили Елесин и Нестеров.

Шипачев в начале третьего периода забил четвертый гол.

Одетт ответил своим точным ударом, а О’Делл отличился, когда Канада снял вратаря.

Россия сыграет еще три матча на этом турнире.