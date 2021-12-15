Евротур-2021
Россия (х)
Канада (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евротур-2021 #Россия (х) #Канада (х)

Россия обыграла Канаду на Кубке Первого канала, команды забили семь голов на двоих

вчера, 21:03

Сборные России и Канады встретились в первом матче Кубка Первого канала в рамках второго этапа Евротура. Россия выиграла со счетом 4:3.

  • Счет открыл Коршков в первом периоде – Гормли сравнял во втором.
  • На второй перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу России – забили Елесин и Нестеров.
  • Шипачев в начале третьего периода забил четвертый гол.
  • Одетт ответил своим точным ударом, а О’Делл отличился, когда Канада снял вратаря.

Россия сыграет еще три матча на этом турнире.

  • 16 декабря она встретится с командой Швеции.
  • 18 декабря – матч против Чехии.
  • 19 декабря – игра против Финляндии.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евротур-2021
#Россия (х)
#Канада (х)