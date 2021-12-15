Евротур-2021
Россия (х)
Канада (х)
Россия обыграла Канаду на Кубке Первого канала, команды забили семь голов на двоих
вчера, 21:03
Сборные России и Канады встретились в первом матче Кубка Первого канала в рамках второго этапа Евротура. Россия выиграла со счетом 4:3.
- Счет открыл Коршков в первом периоде – Гормли сравнял во втором.
- На второй перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу России – забили Елесин и Нестеров.
- Шипачев в начале третьего периода забил четвертый гол.
- Одетт ответил своим точным ударом, а О’Делл отличился, когда Канада снял вратаря.
Россия сыграет еще три матча на этом турнире.
- 16 декабря она встретится с командой Швеции.
- 18 декабря – матч против Чехии.
- 19 декабря – игра против Финляндии.
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