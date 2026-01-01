Канада (х)

Членство в ИИХФ
1920 г.
Достижения
9-кратный олимпийский чемпион
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Что в Евротуре делает Канада? Это этап подготовки к Олимпиаде, собраны игроки из КХЛ и Европы, очки в счет не идут
#Канада (х)
Россия играет против Канады на Евротуре в форме 1956 года с надписью СССР – отсылка к первому золоту Олимпиады
#Россия (х)
Герой Канады на ЧМ-2021. Медитирует, наряжается поваром KFC и почти не забивает
#Ник Пол