Канада (х)

Членство в ИИХФ
1920 г.
Достижения
9-кратный олимпийский чемпион
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Хоккей
Канада объявила состав хоккейной сборной на Олимпиаду. В нем девять игроков из КХЛ и 37-летний Стаал
#Канада (х)
Хоккей
Канада снялась с Кубка Шпенглера из-за коронавируса. На турнире выступит «Слован»
#Канада (х)
Хоккей
Россия обыграла Канаду на Кубке Первого канала, команды забили семь голов на двоих
#Евротур-2021
Хоккей
Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Канада, 15 декабря 2021 года
#Евротур-2021
Хоккей
Где смотреть Россия – Канада: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 15 декабря
#Евротур-2021
Хоккей
Россия на Кубке Первого канала сыграет против четырех сборных. 15 декабря пройдет матч против Канады
#Россия (х)
Хоккей
Канада выиграла ЧМ-2021 по хоккею. Она дважды отыгрывалась в финале 🥇
#ЧМ-2021
Хоккей
Прогноз на финал ЧМ-2021 по хоккею Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года
#ЧМ-2021
Хоккей
Во сколько начало финала ЧМ-2021 по хоккею Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года
#ЧМ-2021
Хоккей
Где смотреть матч Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция финала ЧМ-2021 по хоккею
#ЧМ-2021
Хоккей
Полуфиналы ЧМ-2021: США сыграет с Канадой, Финляндия – с Германией
#ЧМ-2021
1
Хоккей
🔚 Россия проиграла Канаде и вылетела с ЧМ-2021 по хоккею
#ЧМ-2021
1
Хоккей
Во сколько начало матча 1/4 финала ЧМ-2021 по хоккею Россия – Канада, 3 июня 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
🇷🇺🇨🇦 Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
#Россия (х)
Хоккей
Прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2021 по хоккею Россия – Канада, 3 июня 2021 года
#ЧМ-2021
Хоккей
Канада проиграла Финляндии в последнем матче группового этапа ЧМ. Но все равно сохранила шансы на плей-офф
#Канада (х)
Хоккей
Канада впервые победила на ЧМ-2021. У нее было три поражения подряд при общем счете 2:10
#Канада (х)
Хоккей
Канада проиграла три матча подряд на ЧМ-2021. Общий счет – 2:10
#Канада (х)