ЧМ-2021
Россия (х)
Канада (х)
🔚 Россия проиграла Канаде и вылетела с ЧМ-2021 по хоккею
03 июня, 22:35
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Канады. На гол Тимкина точным ударом ответил Энрике. В овертайме Манджапане забил победный гол.
- Россия не побеждала Канаду на чемпионате мира последние 11 лет.
- За это время они играли трижды, в том числе в финале ЧМ-2015.
- Всего у них 19 встреч на ЧМ: 11 побед у Канады, восемь у России.
Это был восьмой матч России на турнире. Она вышла из группы с первого места, победив в шести из семи игр и забросив 28 шайб. Больше голов на групповой стадии не было ни у кого.
В полуфиналах США сыграет с Канадой, а Финляндия с Германией. Полуфиналы пройдут 5 июня, финал – 6-го.
Комментарии (1)
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04 июня, 08:00
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Пора задуматься о приглашении иностранного тренера.
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