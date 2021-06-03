🔚 Россия проиграла Канаде и вылетела с ЧМ-2021 по хоккею

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Канады. На гол Тимкина точным ударом ответил Энрике. В овертайме Манджапане забил победный гол.

Россия не побеждала Канаду на чемпионате мира последние 11 лет.

За это время они играли трижды, в том числе в финале ЧМ-2015.

Всего у них 19 встреч на ЧМ: 11 побед у Канады, восемь у России.

Это был восьмой матч России на турнире. Она вышла из группы с первого места, победив в шести из семи игр и забросив 28 шайб. Больше голов на групповой стадии не было ни у кого.

В полуфиналах США сыграет с Канадой, а Финляндия с Германией. Полуфиналы пройдут 5 июня, финал – 6-го.