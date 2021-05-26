Канада впервые победила на ЧМ-2021. У нее было три поражения подряд при общем счете 2:10

Игра закончилась со счетом 4:2. Выступления Канады на чемпионате мира:

❌ Канада – Германия (1:3)

❌ Канада – США (1:5)

❌ Канада – Латвия (0:2)

✅ Канада – Норвегия (4:2)

Это ее первые три очка на турнире. Она идет в группе шестой и пока не попадает в плей-офф, куда выходят четыре первые команды. На групповом этапе Канаде остались матчи с Казахстаном, Италией и Финляндией.