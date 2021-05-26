Канада (х)
ЧМ-2021
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#Канада (х) #ЧМ-2021

Канада впервые победила на ЧМ-2021. У нее было три поражения подряд при общем счете 2:10

вчера, 22:39

Игра закончилась со счетом 4:2. Выступления Канады на чемпионате мира:

❌ Канада – Германия (1:3)

❌ Канада – США (1:5)

❌ Канада – Латвия (0:2)

✅ Канада – Норвегия (4:2)

Это ее первые три очка на турнире. Она идет в группе шестой и пока не попадает в плей-офф, куда выходят четыре первые команды. На групповом этапе Канаде остались матчи с Казахстаном, Италией и Финляндией. 

  • Канада входит в тройку худших сборных на ЧМ по пропущенным шайбам (12). Больше нее пропустили только Норвегия и Италия – 15 и 16 соответсвенно. 
  • По заброшенным шайбам она тоже среди худших – 6. Столько же у Швейцарии, меньше только у Италии.

сайт Международной федерации хоккея

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