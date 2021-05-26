Канада (х)
ЧМ-2021
Канада впервые победила на ЧМ-2021. У нее было три поражения подряд при общем счете 2:10
вчера, 22:39
Игра закончилась со счетом 4:2. Выступления Канады на чемпионате мира:
❌ Канада – Германия (1:3)
❌ Канада – США (1:5)
❌ Канада – Латвия (0:2)
✅ Канада – Норвегия (4:2)
Это ее первые три очка на турнире. Она идет в группе шестой и пока не попадает в плей-офф, куда выходят четыре первые команды. На групповом этапе Канаде остались матчи с Казахстаном, Италией и Финляндией.
- Канада входит в тройку худших сборных на ЧМ по пропущенным шайбам (12). Больше нее пропустили только Норвегия и Италия – 15 и 16 соответсвенно.
- По заброшенным шайбам она тоже среди худших – 6. Столько же у Швейцарии, меньше только у Италии.
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