бобслей

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Швейцария
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Скоростной спуск с гор по ледовым трассам на бобах
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Состав сборной России по бобслею на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022