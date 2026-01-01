Татьяна Сорина

Дата рождения
13 апреля 1994 г.
Достижения
Олимпийская чемпионка (2022)
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Где смотреть женский лыжный скиатлон на Зимних Олимпийских играх 2022
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Русская лыжница постоянно танцует на награждении. Она объясняет это языком тела и криком души
#Юлия Ступак
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