лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
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Россия на Олимпийских играх-2022
Татьяна Сорина
Анастасия Рыгалина
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Где смотреть женский лыжный скиатлон на Зимних Олимпийских играх 2022
04 февраля, 10:35
5 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женский лыжный скиатлон 7,5 + 7,5 км. Он начнется в 10:45 по московскому времени.
В гонке также примут участие российские лыжницы: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина.
Смотреть гонку можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 10:45. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В лыжных гонках разыгрываются 12 комплектов медалей.
Победительницей женского скиатлона на прошлой Олимпиаде была шведка Шарлотт Калла, второй стала норвежка Марит Бьорген, третьей – финская спортсменка Криста Пярмякоски.
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