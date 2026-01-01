Татьяна Сорина

Дата рождения
13 апреля 1994 г.
Достижения
Олимпийская чемпионка (2022)
Лента
Материалы
Новости
Лыжные гонки
Где смотреть женский лыжный скиатлон на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022