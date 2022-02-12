Золото России в эстафете принесла 21-летняя Степанова: она ругает медиа и возмущается, что Путин не смотрит лыжи

Степанова – главная молодая лыжница России сейчас. В начале января ей исполнился лишь 21 год. Но для своего возраста Степанова ведет себя достаточно спокойно и смело. Вот несколько ее комментариев от нее и про нее:

💬 Елена Вяльбе: «У женщин, конечно, в очередной раз Вероника доказала, что она настоящая эстафетчица. В прошлом сезоне мы все восхищались ее финишем на чемпионате России в эстафете. Таких эстафетчиц у нас давно не был».

Комментарий дан после победы российских лыжниц в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (первая женская победа в эстафете на Кубке мира с 2004-го).

💬 Степанова публично ответила норвежскому журналисту, когда тот сказал, что русских спортсменов на Олимпиаде. «Вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли? Извините, что приняла это на свой счет, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом пришли к выводу, что это «нечестно»? Несправедливо по отношению к кому, могу я спросить?»

💬 Перед Олимпиадой она выкладывала такой пост: