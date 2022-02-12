Золото России в эстафете принесла 21-летняя Степанова: она ругает медиа и возмущается, что Путин не смотрит лыжи
12 февраля на Олимпиаде-2022 состоялась женская лыжная эстафета. От нашей команды бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Итог – победа России. С первого этапа Россия соперничала с Германией, пока остальная группа несколько отстала. Результаты по всем этапам:
1. Ступак выиграла свой этап и обеспечила небольшой отрыв – в 1,5 сек.
2. Непряева проиграла конкуренцию немецкой лыжнице и закончила свой этап второй.
3. Такой же результат и у Сориной. Она отстала от немецкой лыжницы на пять секунд.
4. Завершала эту эстафету для России Вероника Степанова. Она начала активные атаки и вырвала первое место за 2 км до финиша. Дальше – увеличивала отрыв. Россия победила в этой гонке, а Степанова оторвалась от соперницы на 18,2 сек.
И это первая победа российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде с 2006 года.
Вот полная таблица с результатами гонки.
Реакция наших лыжниц на победу в эстафете.
И на награждении:
Степанова – главная молодая лыжница России сейчас. В начале января ей исполнился лишь 21 год. Но для своего возраста Степанова ведет себя достаточно спокойно и смело. Вот несколько ее комментариев от нее и про нее:
💬 Елена Вяльбе: «У женщин, конечно, в очередной раз Вероника доказала, что она настоящая эстафетчица. В прошлом сезоне мы все восхищались ее финишем на чемпионате России в эстафете. Таких эстафетчиц у нас давно не был».
Комментарий дан после победы российских лыжниц в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (первая женская победа в эстафете на Кубке мира с 2004-го).
💬 Степанова публично ответила норвежскому журналисту, когда тот сказал, что русских спортсменов на Олимпиаде. «Вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли? Извините, что приняла это на свой счет, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом пришли к выводу, что это «нечестно»? Несправедливо по отношению к кому, могу я спросить?»
💬 Перед Олимпиадой она выкладывала такой пост:
💬 Ответ президенту России Владимиру Путину, который сказал, что не любит лыжи: «Надеюсь, президент будет смотреть лыжные гонки. Мне было обидно, когда он сказал, что его любимый вид спорта – фигурное катание, прыжки с трамплина, хоккей. Почему там нет лыжных гонок? Меня это очень возмутило».
💬 Комментарий Степановой по поводу доминирования шведок: «Что касается доминирования норвежек и шведок, я думаю, мы скоро положим этому конец. Я, собственно, уже не вижу этого доминирования – за исключением особого случая Терезы Йохауг, но ближе к Олимпиаде-2026 мы начнем ее догонять и перегонять. Может быть, не я лично – длинные дистанции не мой конек, но нынешние российские юниорки точно».
💬 И да, у нее много жаркого в инстаграме:
Тут наехала на русские медиа:
А тут – на иностранные: