Александр Большунов

Дата рождения
31 декабря 1996 г.
Достижения
2-кратный обладатель Большого хрустального глобуса
Лента
Материалы
Новости
Лыжные гонки
Большунов снялся со спринта на Олимпиаде. Он объяснил это желанием восстановиться перед другими стартами
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Россия взяла две медали в лыжном скиатлоне на Олимпиаде-2022. Большунов стал первым с падением 🥇
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Непряева, Устюгов и Степанова вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду
#Олимпиада-2022
Лыжные гонки
Клебо выиграл «Тур де Ски», Большунов – второй
#Йоханнес Клэбо
Лыжные гонки
Большунов взял серебро в мужской гонке на «Тур де Ски», Непряева стала третьей в женской
#Тур де Ски
Лыжные гонки
Большунов и Ретивых стали третьими в командном спринте на этапе Кубка мира
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Большунов не попал в 30 лучших и второй раз в карьере не прошел квалификацию в спринте
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Большунов занял 14-е место в индивидуальной гонке. В десятку лучших вошли семь норвежцев
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Большунов выиграл гонку преследования свободным стилем. Весь пьедестал – 🇷🇺, Нисканен снялся из-за мороза
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Червоткин и Большунов стали призерами в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по лыжам
#Лыжные гонки
Лыжные гонки
Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира
#Александр Большунов
Лыжные гонки
FIS официально утвердила итоги мужского марафона на ЧМ по лыжам. У Большунова серебро, Клэбо дисквалифицирован
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Россия заняла второе место в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам
#Лыжные гонки
Лыжные гонки
Большунов занял четвертое место в гонке на 15 км с раздельным стартом. Все призеры – норвежцы
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Большунов выиграл первое золото на чемпионате мира по лыжным гонкам
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Россияне остались без медалей по итогам лыжного спринта на ЧМ
#Лыжные гонки
Лыжные гонки
Большунов досрочно выиграл Кубок мира в лыжах
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Большунов – первый на коньковой гонке на 15 км на этапе Кубка мира по лыжам
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски»
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Александр Большунов повторил рекорд Устюгова – выиграл на «Тур де Ски» пять гонок подряд
#Александр Большунов
Лыжные гонки
На четвертом этапе «Тур де Ски» россияне заняли первые пять мест. Выиграл Большунов
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Александр Большунов досрочно выиграл Кубок мира по лыжным гонкам
#Александр Большунов
Биатлон
Тотальное доминирование российских лыжников в супермарафоне: наши заняли весь пьедестал
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Большунов выиграл серебро в лыжном марафоне на ЧМ-2019. Он не собирался бежать гонку
#ЧМ-2019 (лыжные виды)