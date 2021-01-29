Александр Большунов
Лыжные гонки
Большунов – первый на коньковой гонке на 15 км на этапе Кубка мира по лыжам
5 часов назад
Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на этапе чемпионата мира в шведском Фалуне. Благодаря этой победе он укрепил лидерство в личном зачете.
Так выглядят итоги гонки в Фалуне (топ-5):
1. Александр Большунов (Россия) – 32.33,3.
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1,8.
3. Шюр Рете (Норвегия) – 23,9.
4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 25,1.
5. Иван Якимушкин (Россия) – 51,7.
Так выглядят промежуточные итоги зачета (топ-5):
1. Александр Большунов (Россия) – 1491.
2. Иван Якимушкин (Россия) – 720.
3. Морис Манифика (Франция) – 588.
4. Андрей Мельниченко (Россия) – 586.
5. Евгений Белов (Россия) – 586.
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