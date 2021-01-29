Большунов – первый на коньковой гонке на 15 км на этапе Кубка мира по лыжам

Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на этапе чемпионата мира в шведском Фалуне. Благодаря этой победе он укрепил лидерство в личном зачете.

Так выглядят итоги гонки в Фалуне (топ-5):

1. Александр Большунов (Россия) – 32.33,3.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1,8.

3. Шюр Рете (Норвегия) – 23,9.

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 25,1.

5. Иван Якимушкин (Россия) – 51,7.

Так выглядят промежуточные итоги зачета (топ-5):

1. Александр Большунов (Россия) – 1491.

2. Иван Якимушкин (Россия) – 720.

3. Морис Манифика (Франция) – 588.

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 586.

5. Евгений Белов (Россия) – 586.