Лыжные гонки
Александр Большунов
Артем Мальцев
Алексей Червоткин
Иван Якимушкин
Россия заняла второе место в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам
вчера, 17:08
Результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам:
- Норвегия – 1:52:39:0
- Россия – 12.0
- Франция – 1:12.6
Состав сборной России: Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов.
На первом этапе Червоткин выиграл у соперников около минуты. На последний этап Россия уходила с отставанием в 35 секунд.
Все решилось в финишном створе, где Александр Большунов проиграл Йоханнесу Клэбо.
Российские лыжницы взяли серебро в эстафете на ЧМ. Это лучший результат с 2005 года
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