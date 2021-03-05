Лыжные гонки
Александр Большунов
Артем Мальцев
Алексей Червоткин
Иван Якимушкин
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#Лыжные гонки #Александр Большунов #Алексей Червоткин #Артем Мальцев #Иван Якимушкин

Россия заняла второе место в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам

вчера, 17:08

Keystone Press Agency/Global Look Press

Результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам:

  1. Норвегия – 1:52:39:0
  2. Россия – 12.0
  3. Франция – 1:12.6

Состав сборной России: Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов.

На первом этапе Червоткин выиграл у соперников около минуты. На последний этап Россия уходила с отставанием в 35 секунд.

Все решилось в финишном створе, где Александр Большунов проиграл Йоханнесу Клэбо.

Российские лыжницы взяли серебро в эстафете на ЧМ. Это лучший результат с 2005 года

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Источник:
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