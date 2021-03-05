Россия заняла второе место в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам

Результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам:

Норвегия – 1:52:39:0 Россия – 12.0 Франция – 1:12.6

Состав сборной России: Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов.

На первом этапе Червоткин выиграл у соперников около минуты. На последний этап Россия уходила с отставанием в 35 секунд.

Все решилось в финишном створе, где Александр Большунов проиграл Йоханнесу Клэбо.

Российские лыжницы взяли серебро в эстафете на ЧМ. Это лучший результат с 2005 года