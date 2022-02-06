Россия взяла две медали в лыжном скиатлоне на Олимпиаде-2022. Большунов стал первым с падением 🥇

Александр Большунов выиграл золото в лыжном скиатлоне на 15+15 километров на Олимпиаде-2022. Так выглядит тройка призеров:

1. 🇷🇺 Александр Большунов – 1:16:09.8

2. 🇷🇺 Денис Спицов – +1:11.0

3. 🇫🇮 Иво Нисканен – +2:00.2

В первой части дистанции Большунов упал. Падение случилось после прохождения отметки 2,5 км. Дальше Большунов вернулся в лидирующую группу. Денис Спицов упал, когда удерживал второе место.

На Олимпиаде-2018 Большунов взял три серебряные медали и одну бронзовую. До этого он никогда не выигрывал олимпийское золото. У Спицова было два серебра и бронзовая медаль.

5 февраля Россия взяла две медали на Олимпиаде-2022. Наталья Непряева взяла серебро в лыжном скиатлоне. Сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете.