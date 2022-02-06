Александр Большунов
Олимпиада-2022
Денис Спицов
Россия на Олимпийских играх-2022
лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Иво Нисканен
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#Александр Большунов #Олимпиада-2022 #Денис Спицов #Россия на Олимпийских играх-2022 #лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 #Иво Нисканен

Россия взяла две медали в лыжном скиатлоне на Олимпиаде-2022. Большунов стал первым с падением 🥇

06 февраля, 11:18

Александр Большунов.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Большунов выиграл золото в лыжном скиатлоне на 15+15 километров на Олимпиаде-2022. Так выглядит тройка призеров:

1. 🇷🇺 Александр Большунов – 1:16:09.8

2. 🇷🇺 Денис Спицов – +1:11.0

3. 🇫🇮 Иво Нисканен – +2:00.2

В первой части дистанции Большунов упал. Падение случилось после прохождения отметки 2,5 км. Дальше Большунов вернулся в лидирующую группу. Денис Спицов упал, когда удерживал второе место.

На Олимпиаде-2018 Большунов взял три серебряные медали и одну бронзовую. До этого он никогда не выигрывал олимпийское золото. У Спицова было два серебра и бронзовая медаль.

5 февраля Россия взяла две медали на Олимпиаде-2022. Наталья Непряева взяла серебро в лыжном скиатлоне. Сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете.

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Источник:
Гол
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#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
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