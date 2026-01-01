Иво Нисканен

Дата рождения
12 января 1992 г.
Достижения
3-кратный олимпийский чемпион
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Лыжные гонки
Россия взяла две медали в лыжном скиатлоне на Олимпиаде-2022. Большунов стал первым с падением 🥇
#Александр Большунов
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