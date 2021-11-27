Червоткин и Большунов стали призерами в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по лыжам

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в финском Руке. 26 ноября Александр Терентьев выиграл классический спринт.

Теперь состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 километров. В тройку призеров вошли два лыжника из России.

1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 33.08,6

2. Алексей Червоткин (Россия) – +8,3

3. Александр Большунов (Россия) – +14,1

Александр Большунов и Александр Терентьев уже отобрались в состав России на Олимпиаду-2022. Это подтверждали руководители федерации. По остальным лыжникам таких данных нет.

В классическом спринте Большунов не попал даже в полуфинал.