Лыжные гонки
Кубок мира по лыжным гонкам
Александр Большунов
Алексей Червоткин
Червоткин и Большунов стали призерами в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по лыжам
2 часа назад
Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в финском Руке. 26 ноября Александр Терентьев выиграл классический спринт.
Теперь состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 километров. В тройку призеров вошли два лыжника из России.
1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 33.08,6
2. Алексей Червоткин (Россия) – +8,3
3. Александр Большунов (Россия) – +14,1
Александр Большунов и Александр Терентьев уже отобрались в состав России на Олимпиаду-2022. Это подтверждали руководители федерации. По остальным лыжникам таких данных нет.
В классическом спринте Большунов не попал даже в полуфинал.
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