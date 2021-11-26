Большунов и Устюгов не прошли в полуфинал классического спринта в Кубке мира
В финском Руке проходит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В классическом спринте прошли четвертьфиналы. В полуфиналы прошли два лыжника из России – Александр Терентьев и Глеб Ретивых. Сергей Устюгов, Александр Большунов и Иван Якимушкин выбыли в 1/4.
Забег 1
1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.34,60
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,81
3. Лаури Маннила (Финляндия) – 1,22
4. Иван Якимушкин (Россия) – 1,60
5. Юусо Хаарала (Финляндия) – 2,86
6. Лудек Селлер (Чехия) – 7,19
Забег 2
1. Пол Гульберг (Норвегия) – 2.31,09
2. Ришар Жув (Франция) – 0,49
3. Глеб Ретивых (Россия) – 0,85
4. Александр Большунов (Россия) – 1,66
5. Сергей Устюгов (Россия) – 2,77
6. Арон Окре Рюсстад (Норвегия) – 5,77
Забег 3
1. Александр Терентьев (Россия) – 2.31,35
2. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 0,62
3. Йовиан Хедигер (Швейцария) – 1,82
4. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 2,91
5. Юхан Хагстрем (Швеция) – 3,35
6. Улоф Йонссон (Швеция) – 3,88
Как дела у Большунова – главной русской звезды лыж. Полгода лечил травмы и зубы. Но даже соперники уверены: к Олимпиаде готов