Большунов и Устюгов не прошли в полуфинал классического спринта в Кубке мира

В финском Руке проходит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В классическом спринте прошли четвертьфиналы. В полуфиналы прошли два лыжника из России – Александр Терентьев и Глеб Ретивых. Сергей Устюгов, Александр Большунов и Иван Якимушкин выбыли в 1/4.

Забег 1

1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.34,60

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,81

3. Лаури Маннила (Финляндия) – 1,22

4. Иван Якимушкин (Россия) – 1,60

5. Юусо Хаарала (Финляндия) – 2,86

6. Лудек Селлер (Чехия) – 7,19



Забег 2

1. Пол Гульберг (Норвегия) – 2.31,09

2. Ришар Жув (Франция) – 0,49

3. Глеб Ретивых (Россия) – 0,85

4. Александр Большунов (Россия) – 1,66

5. Сергей Устюгов (Россия) – 2,77

6. Арон Окре Рюсстад (Норвегия) – 5,77



Забег 3

1. Александр Терентьев (Россия) – 2.31,35

2. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 0,62

3. Йовиан Хедигер (Швейцария) – 1,82

4. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 2,91

5. Юхан Хагстрем (Швеция) – 3,35

6. Улоф Йонссон (Швеция) – 3,88

Как дела у Большунова – главной русской звезды лыж. Полгода лечил травмы и зубы. Но даже соперники уверены: к Олимпиаде готов