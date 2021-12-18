Александр Большунов
Большунов не попал в 30 лучших и второй раз в карьере не прошел квалификацию в спринте
2 часа назад
В Дрездене проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. Только двое из пяти россиян попали в 30 лучших и прошли квалификацию в спринте свободным стилем – Александр Терентьев и Глеб Ретивых.
Александр Большунов, Денис Филимонов и Федор Назаров не попали в четвертьфиналы. Последний раз Большунов не проходил в четвертьфинал в январе-2021, когда упал в Швеции.
Из-за недомоганий он пропустил спринт на этапе Кубка мира в Швейцарии. Перед этапом в Дрездене старший тренер сборной России Юрий Бородавко подтвердил участие Большунова.
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