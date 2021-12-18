Большунов не попал в 30 лучших и второй раз в карьере не прошел квалификацию в спринте

В Дрездене проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. Только двое из пяти россиян попали в 30 лучших и прошли квалификацию в спринте свободным стилем – Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

Александр Большунов, Денис Филимонов и Федор Назаров не попали в четвертьфиналы. Последний раз Большунов не проходил в четвертьфинал в январе-2021, когда упал в Швеции.

Из-за недомоганий он пропустил спринт на этапе Кубка мира в Швейцарии. Перед этапом в Дрездене старший тренер сборной России Юрий Бородавко подтвердил участие Большунова.