Александр Большунов
Большунов и Ретивых стали третьими в командном спринте на этапе Кубка мира
час назад
19 декабря в Дрездене проходил этап Кубка мира по лыжам. Россию представляли Александр Большунов и Глеб Ретивых. В итоге российские лыжники пришли третьими. А вот так выглядит топ-3:
1. Томас Ларсен – Эвен Нортуг (вторая команда Норвегии) – 14.19,34.
2. Синдре Бьорнестад Скар – Ховард Сулос Таугбель (первая команда Норвегии) – 0,42.
3. Александр Большунов – Глеб Ретивых (первая команда России) – 0,62.
Вторая команда из России, в которую вошли Денис Филимонов и Федор Назаров, заняла 15 место.
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