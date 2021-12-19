Большунов и Ретивых стали третьими в командном спринте на этапе Кубка мира

19 декабря в Дрездене проходил этап Кубка мира по лыжам. Россию представляли Александр Большунов и Глеб Ретивых. В итоге российские лыжники пришли третьими. А вот так выглядит топ-3:

1. Томас Ларсен – Эвен Нортуг (вторая команда Норвегии) – 14.19,34.

2. Синдре Бьорнестад Скар – Ховард Сулос Таугбель (первая команда Норвегии) – 0,42.

3. Александр Большунов – Глеб Ретивых (первая команда России) – 0,62.

Вторая команда из России, в которую вошли Денис Филимонов и Федор Назаров, заняла 15 место.