Большунов досрочно выиграл Кубок мира в лыжах

Александр Большунов – победитель лыжного сезона. Он заранее обеспечил себе победу в общем зачете. Большунов побеждает в Кубке мира второй год подряд.

Сейчас Большунов имеет 1613 баллов в общем зачете Кубка мира. Его главный преследователь Якимушкин пропустит ближайшие этапы.

Большунову 24 года. Он примет участие в чемпионате мира, который пройдет в немецком Оберстдорфе. Даты проведения: 25 февраля – 7 марта.

Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски»