Александр Большунов
Лыжные гонки
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Большунов #Лыжные гонки

Большунов досрочно выиграл Кубок мира в лыжах

05 февраля, 21:27

Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Большунов – победитель лыжного сезона. Он заранее обеспечил себе победу в общем зачете. Большунов побеждает в Кубке мира второй год подряд.

Сейчас Большунов имеет 1613 баллов в общем зачете Кубка мира. Его главный преследователь Якимушкин пропустит ближайшие этапы.

Большунову 24 года. Он примет участие в чемпионате мира, который пройдет в немецком Оберстдорфе. Даты проведения: 25 февраля – 7 марта.

Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Большунов лютует на лыжне: вчера упал с норвежцем, сегодня – въехал в финна и замахивался палкой
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Большунов
#Лыжные гонки