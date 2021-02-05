Александр Большунов
Лыжные гонки
Большунов досрочно выиграл Кубок мира в лыжах
05 февраля, 21:27
Александр Большунов – победитель лыжного сезона. Он заранее обеспечил себе победу в общем зачете. Большунов побеждает в Кубке мира второй год подряд.
Сейчас Большунов имеет 1613 баллов в общем зачете Кубка мира. Его главный преследователь Якимушкин пропустит ближайшие этапы.
Большунову 24 года. Он примет участие в чемпионате мира, который пройдет в немецком Оберстдорфе. Даты проведения: 25 февраля – 7 марта.
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