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Сборная России (лыжи)
#Александр Большунов #Сергей Устюгов #Сборная России (лыжи)
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Большунов выиграл гонку преследования свободным стилем. Весь пьедестал – 🇷🇺, Нисканен снялся из-за мороза

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В Финляндии прошла гонка преследования свободным стилем первого этапа Кубка мира. Ее выиграл Александр Большунов.

Из-за мороза с гонки снялся Ииво Нисканен, который лидировал перед ней и должен был уйти со старта с восьмисекундным отрывом. Вместе с Нисканеном не выступили норвежские лыжники.

Подиум:

1. 🇷🇺 Александр Большунов

2. 🇷🇺 Сергей Устюгов

3. 🇷🇺 Артем Мальцев

Из-за мороза сдвинулся старт женской гонки преследования. Начало запланировано на 15:45 по московскому времени.

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Источник:
Гол
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