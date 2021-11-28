Большунов выиграл гонку преследования свободным стилем. Весь пьедестал – 🇷🇺, Нисканен снялся из-за мороза

В Финляндии прошла гонка преследования свободным стилем первого этапа Кубка мира. Ее выиграл Александр Большунов.

Из-за мороза с гонки снялся Ииво Нисканен, который лидировал перед ней и должен был уйти со старта с восьмисекундным отрывом. Вместе с Нисканеном не выступили норвежские лыжники.

Подиум:

1. 🇷🇺 Александр Большунов

2. 🇷🇺 Сергей Устюгов

3. 🇷🇺 Артем Мальцев

Из-за мороза сдвинулся старт женской гонки преследования. Начало запланировано на 15:45 по московскому времени.