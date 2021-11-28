Александр Большунов
Сергей Устюгов
Сборная России (лыжи)
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Большунов выиграл гонку преследования свободным стилем. Весь пьедестал – 🇷🇺, Нисканен снялся из-за мороза
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В Финляндии прошла гонка преследования свободным стилем первого этапа Кубка мира. Ее выиграл Александр Большунов.
Из-за мороза с гонки снялся Ииво Нисканен, который лидировал перед ней и должен был уйти со старта с восьмисекундным отрывом. Вместе с Нисканеном не выступили норвежские лыжники.
Подиум:
1. 🇷🇺 Александр Большунов
2. 🇷🇺 Сергей Устюгов
3. 🇷🇺 Артем Мальцев
Из-за мороза сдвинулся старт женской гонки преследования. Начало запланировано на 15:45 по московскому времени.
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