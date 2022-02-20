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Наталья Непряева
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Наталья Непряева #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Непряева снялась с марафона на Олимпиаде-2022. Это она брала первую медаль России, а потом проигрывала 0,1 секунды бронзе

13 минут назад

Так Наталья Непряева тренировалась перед гонками в Пекине.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Что произошло в лыжном марафоне на Олимпиаде-2022

Завершился женский лыжный марафон на Олимпиаде-2022. Медальные итоги:

  1. 🥇 Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:24.54,0
  2. 🥈 Джесси Диггинс (США) – +1.43,3
  3. 🥉 Кертту Нисканен (Финляндия) – +2.33,3

Формально женщины бежали больше (30 км), чем мужчины (28,4). У них сохранилась полноценная дистанция, но марафон был сдвинут на утро. Основные шансы России связывались с Натальей Непряевой. Это лидер лыжной сборной России. В гонке Непряева не поддержала ускорение, которое запустили четыре соперницы. Она сошла через 20 минут после старта.

Марафон считается одной из самых сложных гонок у лыжников. На Олимпийских играх это завершающий вид программы в лыжных гонках. Его выдерживают не все: у мужчин отказывался от участия олимпийский медалист Нисканен, а во время марафона снялся Клэбо. У женщин не вышла на старт шведка Фрида Карлссон. Она уже теряла сознание после скиатлона.

Непряева сняла лыжи после первых пяти километров дистанции. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина – она заняла пятое место.

Так для Непряевой все начиналось:

Первые метры дистанции для Натальи Непряевой.

Keystone Press Agency/Global Look Press

И так завершилось:

Как Непряева выступала на Олимпиаде-2022

За карьеру у Непряевой были удачные марафоны. В 2019 году она проиграла на 30-километровке в Холменколлене только Йохауг. «СЭ» вспоминал, что перед этим медалей в подобных гонках не было у женщин из России шесть лет. Юлия Чепалова остается последней русской медалисткой марафона на Олимпиадах. Она брала серебро в 2006-м в Турине, а в 1998-м вообще побеждала.

Олимпийские лыжные марафоны тяжело складываются для Непряевой. В 2018 году она рассказывала: «Очень хочу пробежать его. Считаю, это моя гонка». Тогда Непряева заняла в марафоне 24-е место, а потом называла причиной накопившуюся усталость. В Пекине Непряева говорила о тяжелых кругах и выплеснутых эмоциях еще после командного спринта.

С Натальей Непряевой связано сразу несколько основных событий для России на Олимпиаде-2022. Именно она принесла России первую медаль – в скиатлоне на 15 километров (7,5 + 7,5). Она же позже поучаствовала в драме с четвертыми местами. В гонке на 10 километров Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы. Зато ее личный итог Олимпиады-2022 – три разных медали:

  • 🥇 Эстафета;
  • 🥈 Скиатлон;
  • 🥉 Командный спринт.

Самой эмоциональной гонкой для Непряевой стала та самая разделка на 10 километров. Она пришла в микст-зону в слезах. Объясняла, что лыжи работали хорошо, но сказать ей больше нечего. Юлия Ступак подходила к Непряевой и обнимала ее. На Олимпиаде в Пекине они в итоге вместе брали медали в эстафете и командном спринте. Ступак позже даже танцевала.

Что еще надо знать о карьере Непряевой

Этой зимой Непряева выиграла общий зачет «Тур де Ски». Она стала первой русской лыжницей с подобным достижением. Елена Вяльбе параллельно рассказывала, что в прошлом сезоне с Непряевой возникали проблемы (цитата по «Чемпионату»): «Это не звездность, это расслабон, когда человек понимал, что в целом он лидер в команде, все устраивает, все прекрасно».

За месяц до старта чемпионата мира в предолимпийский сезон 26-летняя Непряева сломала руку. Это мотивировало ее на изменения в подготовке и в отношении к лыжным гонкам: «У меня как будто стали сильнее гореть глаза. Оттого, что я должна вернуться. Во что бы то ни стало вернуться. И подойти в такой форме, чтобы хоть как-то навязывать борьбу».

Непряева сделала выводы: теперь она занимает первое место в общем зачете лыжного Кубка мира. По олимпийским медалям (4) Непряева теперь опережает собственные показатели с чемпионатов мира (3). Три медальные гонки в 2022-м у нее накладываются на эстафетную бронзу из 2018-м. В Пекине российские лыжницы впервые за 16 лет победили в эстафете.

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