Непряева снялась с марафона на Олимпиаде-2022. Это она брала первую медаль России, а потом проигрывала 0,1 секунды бронзе

Что произошло в лыжном марафоне на Олимпиаде-2022

Завершился женский лыжный марафон на Олимпиаде-2022. Медальные итоги:

🥇 Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:24.54,0 🥈 Джесси Диггинс (США) – +1.43,3 🥉 Кертту Нисканен (Финляндия) – +2.33,3

Формально женщины бежали больше (30 км), чем мужчины (28,4). У них сохранилась полноценная дистанция, но марафон был сдвинут на утро. Основные шансы России связывались с Натальей Непряевой. Это лидер лыжной сборной России. В гонке Непряева не поддержала ускорение, которое запустили четыре соперницы. Она сошла через 20 минут после старта.

Марафон считается одной из самых сложных гонок у лыжников. На Олимпийских играх это завершающий вид программы в лыжных гонках. Его выдерживают не все: у мужчин отказывался от участия олимпийский медалист Нисканен, а во время марафона снялся Клэбо. У женщин не вышла на старт шведка Фрида Карлссон. Она уже теряла сознание после скиатлона.

Непряева сняла лыжи после первых пяти километров дистанции. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина – она заняла пятое место.

Так для Непряевой все начиналось: