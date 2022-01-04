Наталья Непряева
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#Наталья Непряева

Непряева выиграла «Тур де Ски» первой среди российских лыжниц

вчера, 14:07

Наталья Непряева победила в общем зачете «Тур де Ски», финишировав четвертой в коньковом масс-старте.

Она побеждала в предыдущих двух гонках (масс-старт и спринт), попадала в тройку в гонке с интервальным стартом.

Российские лыжницы до этого момента еще никогда не выигрывали «Тур де Ски». У мужчин побеждали Александр Легков, Сергей Устюгов и Александр Большунов.

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