Прогноз на мужские лыжные гонки эстафету – Олимпийские игры 2022

Мужская эстафета по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине состоится 13 февраля в 10:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров на победу в гонке:

Норвегия – 1,36.

Россия – 3,4.

Италия – 20,0.

Финляндия – 20,0.

Франция – 20,0.

Швеция – 20,0.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в лыжах разыгрываются 12 комплектов медалей. Оставшиеся гонки: командные спринты у мужчин и женщин (16 февраля), мужской масс-старт (18 февраля) и женский масс-старт (19 февраля).

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