лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Прогноз на мужские лыжные гонки эстафету – Олимпийские игры 2022
через 6 часов
Мужская эстафета по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине состоится 13 февраля в 10:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров на победу в гонке:
- Норвегия – 1,36.
- Россия – 3,4.
- Италия – 20,0.
- Финляндия – 20,0.
- Франция – 20,0.
- Швеция – 20,0.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в лыжах разыгрываются 12 комплектов медалей. Оставшиеся гонки: командные спринты у мужчин и женщин (16 февраля), мужской масс-старт (18 февраля) и женский масс-старт (19 февраля).
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